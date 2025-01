Plus Belle La Vie du 24 janvier 2025 : Patrick et Ariane font une découverte sur Idriss (résumé + extrait vidéo épisode 254 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 24 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 254 de PBLV – Patrick et Ariane vont faire une découverte choc sur Idriss aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ils vont être très inquiets pour Morgane !…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 janvier 2025 – résumé de l’épisode 254

Michaëla retrouve Idriss et Morgane pour leur donner les instructions concernant le chargement. Elle insiste pour que Morgane prenne bien soin des animaux, mais Morgane la provoque en exigeant une rallonge. Agacée, Michaëla perd patience, mais Idriss intervient pour calmer la situation. Idriss et Morgane partent ensuite en camionnette. En chemin, Idriss reproche à Morgane son comportement et confie avoir trouvé Michaëla étrange. Intrigué, il fouille le véhicule et découvre un micro dissimulé. À voix basse, il partage sa découverte avec Morgane.

Patrick, de son côté, s’inquiète pour Jean-Paul et lui demande s’il va bien, mais ce dernier évite la conversation et s’emporte. Patrick insiste sur leur amitié et propose son aide, mais Jean-Paul préfère partir. Peu après, Patrick reçoit un message urgent de Morgane.



Morgane rejoint Patrick sur le toit d’un immeuble. Elle lui remet un anneau de marquage provenant d’un zoo qu’elle a trouvé dans la camionnette. Patrick la félicite pour son initiative et lui conseille d’être prudente. Pendant ce temps, Idriss remet de l’argent à Michaëla. Celle-ci lui demande alors froidement s’il serait capable de tuer Jane si elle devenait un obstacle. Plus tard, Patrick avertit Morgane de garder ses distances avec Idriss et de rester sur ses gardes.

Au cabinet, Jean-Paul confie à Léa que Patrick commence à avoir des soupçons. Il pense qu’ils devraient tout lui révéler, mais Léa refuse et fait un malaise. Jean-Paul s’occupe d’elle et comprend que Léa ne pourra pas cacher sa maladie encore longtemps. Elle redoute le moment où elle devra en parler à Lucie, qui a déjà perdu sa mère. Jean-Paul, ému, promet de l’aider. Léa décide d’attendre le retour de sa mère pour faire une annonce.

A l’hôtel, Idriss réveille Morgane, qui part prendre une douche. Pendant ce temps, au commissariat, Ariane informe Patrick que l’arme trouvée cachée dans la chambre d’Idriss appartient à son ancien collègue décédé. Selon elle, Idriss serait impliqué dans son meurtre. Patrick, alarmé, comprend que Morgane est en danger : elle est peut être aux côtés d’un tueur de policiers !

Pendant ce temps, Kilian et Aya se réveillent, plus amoureux que jamais après avoir passé la nuit ensemble. Kilian se projette dans un avenir radieux avec Aya, allant jusqu’à évoquer des enfants. Aya, amusée, s’éloigne en souriant. Plus tard, au bar, Thomas interroge Aya et Kilian sur leur projet de tatouages, mais ils expliquent y avoir renoncé. Plus tard, après la fermeture, deux hommes entrent alors qu’Aya est seule. Ils tiennent des propos déplacés, et Aya leur demande de partir. Kilian arrive, mais face aux provocations, il reste paralysé. Quand l’un des hommes s’apprête à aller plus loin, Aya pousse un cri strident, les faisant fuir.

VIDÉO Plus belle la vie du 24 janvier 2025 – extrait vidéo

