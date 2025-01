Star Academy du 28 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne de la tournée

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 28 janvier 2025 – C’est parti pour la première quotidienne spéciale tournée de la Star Academy 2024. Retour sur les premières heures de Marine et Ebony après la finale.











Publicité





A 9h dimanche matin, Ebony et Marine se réveillent à l’hôtel. Ebony vient retrouver Marine dans sa chambre, elle la félicite encore pour sa victoire. Elles sont fatiguées, la nuit a été courte. Marine ne réalise pas encore qu’elle a gagné.

Marine et Ebony retrouvent ensuite la prod et il est l’heure de rallumer leurs téléphones ! Marine doit le brancher alors qu’Ebony ne se souvient plus de son code pour les réseaux sociaux.

Marine est choquée en découvrant son nombre de followers qui a explosé. Et elle découvre avec joie que Vassily Schneider la suit sur Instagram !



Publicité





Ebony finit par réussir à se connecter, elle aussi est surprise par son nombre d’abonnés. Et Aya Nakamura l’a soutenue !

Elles enchainent ensuite avec leurs premières interviews téléphoniques. Et Marine décide d’aller retrouver Emma pour une pause café. Emma lui montre la vidéo de sa victoire. Elles trinquent ensuite à la victoire de Marine !

A LIRE AUSSI : Star Academy, Marine dénonce le harcèlement contre Ebony dans « Bonjour ! » : « C’est inadmissible » (VIDÉO)

Star Academy, le replay de la quotidienne du 28 janvier

Rendez-vous demain à 19h pour suivre la prochaine quotidienne spéciale tournée de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.