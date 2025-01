Star Academy : les affiches des demi-finales, Charles ou Marine qui doit aller en finale ? (SONDAGE)

Publicité





On connait désormais les affiches des deux demi-finales de la Star Academy 2024. En effet, hier soir à l’issue du 13ème prime, Ulysse a été éliminé et les quatre académiciens encore en course sont désormais les demi-finalistes.





Marine, Franck, Charles et Ebony sont les qualifiés pour les demi-finales de la saison de la Star Academy.







Publicité





Et c’est à Ebony que l’on a confié la lourde tache de décider qui elle voulait affronter en demi-finale. Elle a choisi son ami Franck !

Nikos Aliagas a annoncé ensuite que la première demi-finale serait celle de Marine et Charles. Les votes sont déjà ouverts et le public va décider qui doit aller en finale de la Star Academy 2024.



Publicité





La seconde demi-finale aura lieu dans deux semaines et opposera Ebony à Franck.

Star Academy, demi-finale : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Charles Marine Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy : qui a été éliminé lors du 13ème prime ? (résumé + replay du 4 janvier 2025)