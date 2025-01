Un Si Grand Soleil spoiler : le père de Tiago débarque, Alain et Ludo vont loin pour Flore (épisode du 28 janvier 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1565 du 28 janvier 2025 – Damien, le père de Tiago, va finalement débarquer à Montpellier dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil »



Flore le retrouve, sans comprendre ce qu’il vient faire là après 15 ans d’absence. Le lendemain, elle appelle Ludo et Alain pour lui venir en aide. Alain le soigne et accepte de ne pas prévenir la police, par amour pour sa fille…

De son côté, Ludo accepte de planquer Damien dans une dépendance à la ferme ! Et il ment à Elodie afin qu’il n’y aille pas… Alain et Ludo vont très loin pour Flore et pourraient bien se mettre dans de sales draps vis à vis de la police.

Quand Flore regarde dans les affaires de Damien, elle y découvre une arme !



Que vient faire Damien à Montpellier ? Comment Flore va-t-elle se sortir de cette affaire ? Suspense ! Notez que Damien est incarné par Guillaume Faure, qui a déjà incarné le tueur aux alliances dans « Demain nous appartient » et Louis Robbie dans « Plus belle la vie, encore plus belle ».

