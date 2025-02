« A quel prix ? » : le nouveau magazine de Julien Courbet ce soir sur M6 (10 février 2025)

Publicité





« A quel prix ? » du 10 février 2025 – Ce lundi soir sur M6 Julien Courbet présente son tout nouveau magazine « A quel prix ? ».





« A quel prix ? » du 10 février 2025 : présentation

Julien Courbet et son équipe d’experts passent au crible les produits et services du quotidien pour aider les consommateurs à mieux acheter et économiser. Grâce à un laboratoire grandeur nature, tout est testé, analysé et décortiqué pour dévoiler les meilleures astuces d’achat.

💰 Économiser plus pour gagner plus !

Réductions, négociations, bons plans… L’émission livre des conseils pratiques pour consommer malin et optimiser son pouvoir d’achat. Des enquêtes approfondies mettront également en lumière les dérives des dépenses publiques.



📺 Un prime événementiel en plateau et en public, mêlant reportages, coaching et bonne humeur !

L’équipe d’experts

🔹 Olivier Dauvers – Spécialiste de la grande distribution, il dévoile les meilleures stratégies pour payer moins cher en supermarché.

🔹 Martial You – Expert en économie, il décrypte les budgets et traque les abonnements inutiles.

🔹 Élodie Gossuin – À l’affût des bonnes affaires, elle démêle le vrai du faux sur les promotions et produits tendance.

🔹 Pierre Herbulot – Responsable du Labo, où les objets du quotidien sont testés et analysés.

🔹 Romain Lanéry – Spécialiste tech, il explore comment arrondir ses fins de mois avec un smartphone.

🔹 Sandra Viricel – Experte en négociation, elle livre ses techniques pour obtenir les meilleurs prix.

🔹 Sophie Aurenche – Journaliste d’investigation, elle révèle les scandales financiers liés à l’argent public.

Le Labo : une innovation inédite

Au cœur de l’émission, un laboratoire dédié aux tests consommateurs, animé par Pierre Herbulot. Chaque produit est examiné sous toutes ses coutures pour offrir des conseils éclairés et des choix d’achat responsables.

Rendez-vous ce soir sur M6 pour une émission inédite qui va révolutionner votre manière de consommer !