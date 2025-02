L’art du crime du 10 février 2025 : votre épisode ce soir sur France 2

Publicité





L’art du crime du 10 février 2025 – Ce lundi soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 8 de la série « L’art du crime ». Au programme aujourd’hui, le second épisode inédit de la saison.





A suivre dès 20h45 sur la chaîne, ou sur FranceTV pour le replay.







L’art du crime du 10 février 2025 : votre épisode

Saison 8 épisode 2 « La deuxième odalisque » : Julie Delmas, créatrice d’un jeu de réalité virtuelle, est retrouvée assassinée dans son bureau. Pour élucider ce crime, Antoine et Florence doivent plonger dans l’univers du jeu, dédié au peintre Jean-Auguste Ingres, un projet qui semble attiser bien des convoitises. Leur enquête les entraîne dans le monde sensuel et fascinant de l’un des plus grands artistes français du XIXe siècle.

Mais leur travail est compliqué par la présence de Patricia Richter, célèbre autrice de best-sellers, venue observer l’OCBC pour nourrir son prochain roman. Et quoi de mieux pour l’inspirer que la relation ambiguë et pleine de non-dits entre Antoine et Florence…



Avec Nicolas Gob (Antoine Verlay), Eléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alex Pardo), Salomé Partouche (Adèle Attias).

Et en guest : Catherine Marchal

Rappel de la présentation de la saison 8

De Raphaël, maître de la Renaissance italienne, à l’univers envoûtant et sensuel d’Ingres, Antoine et Florence se lancent dans une double enquête marquée par deux nouveaux meurtres. Leur périple les conduit du château de Chantilly aux galeries du Louvre, en passant par une immersion inédite dans un jeu en réalité virtuelle.

Mais ces affaires prennent une tournure encore plus troublante lorsqu’une romancière à succès, fascinée par leur relation tumultueuse, s’inspire de leur histoire d’amour contrariée pour nourrir son prochain roman…

« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 5.