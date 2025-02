C à vous du 20 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Cessez-le-feu à Gaza : les dépouilles de quatre otages, dont deux enfants, de retour en Israël. On reçoit pour en parler Me Patrick Klugman, avocat et coordinateur du collectif Freethem

🔵 Rapport de la Cour des comptes : le président du Medef, Patrick Martin, réagit ce soir dans C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Patricia Kaas pour l’émission « The Voice » diffusée tous les samedis à 21h10 sur TF1

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Adrien Ferrand, chef propriétaire du restaurant Eels à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Fabien Olicard pour son spectacle « Archétypes » en tournée dans toute la France; et Michel Hazanavicius pour le livre « Carnets d’Ukraine »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 20 février 2025 à 19h sur France 5.