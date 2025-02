C à vous du 7 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 7 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Immigration en France : François Bayrou souhaite ouvrir un « débat public plus large ». On en parle avec Alain Bauer, professeur de criminologie au conservatoire national des Arts et Métiers

🔵 Présomption d’innocence : l’alerte des avocates Me Julia Minkowski et Me Marie Dosé. Elles publient « Éloge de la présomption d’innocence »



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Vincenzo Regine, chef exécutif au restaurant du Domaine des Andéols (Vaucluse)

🔵 Dans la Suite de C à vous : David Ginola, footballeur international et consultant sur Canal +; et Costa-Gavras, Denis Podalydès et Charlotte Rampling pour le film « Le dernier souffle » en salle le 12 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 7 février 2025 à 19h sur France 5.