C dans l’air du 21 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 21 février 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 21 février : invités et le sommaire

⬛ SOPHIE NOACHOVITCH, Reporter police-justice à Paris-Match.

Elle reviendra sur les témoignages de victimes de Bétharram qu’elle a recueillis et sur le système de violences mis en place. Une affaire qui a pris un tour politique après que François Bayrou a été accusé d’avoir été informé des abus perpétrées dans l’établissement.

⬛ ANTHONY BELLANGER, Éditorialiste « France Info TV » et spécialiste des questions internationales



Publicité





⬛ BERTRAND GALLICHER, Grand reporter et ancien correspondant à Berlin

⬛ RICHARD WERLY, Journaliste et correspondant à Paris du média suisse Blick.ch

⬛ GÉRALDINE SCHWARZ, Journaliste franco-allemande

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 21 février 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.