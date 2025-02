C dans l’air du 28 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 28 février 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 28 février : invités et le sommaire

⬛ BRUNO CRAS, Journaliste spécialiste du cinéma « Radio Classique » et auteur du podcast Heurecinema.fr. Il décryptera l’année exceptionnelle du cinéma français et nous donnera son sentiment sur les cérémonies des César et des Oscars à venir.

⬛ Trump/ Zelensky : le face à face

Trois ans après l’invasion russe, Volodymyr Zelensky est attendu ce vendredi à la Maison-Blanche par Donald Trump, qui a récemment adouci son discours à son égard. Leur rencontre vise avant tout un accord sur les terres rares ukrainiennes, condition préalable à toute négociation de paix avec la Russie. L’Ukraine espère en retour des garanties de sécurité, un point encore flou.

Parallèlement, Keir Starmer convoque des dirigeants européens pour discuter de la sécurité, alors que les États baltes et la Pologne se préparent à une possible escalade russe. Les services de renseignement alertent sur un risque de guerre avec l’Otan d’ici cinq ans.

Aux États-Unis, l’inflation et la crise du logement aggravent la précarité, touchant particulièrement les seniors, un phénomène inédit depuis la Grande Dépression.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 28 février 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.