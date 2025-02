Danse avec les Stars : Jean-Marc Généreux en deuil et au bord des larmes dans « Bonjour » (VIDÉO)

Publicité





Jean-Marc Généreux, juré emblématique de « Danse avec les Stars », était l’invité de Christophe Beaugrand ce lundi matin dans « Bonjour ! La matinale » sur TF1. L’occasion pour lui de se confier alors qu’il vient de sortir son livre « Chaque pas est une leçon de vie ».











Et alors que Jean-Marc était déjà très ému quand il a évoqué la maladie de sa fille, il était également au bord des larmes en confiant être en deuil.

« C’est un petit peu compliqué parce que l’on a perdu notre mamie, il y a une semaine et demi, la mère de ma femme. Et hier c’était la journée ils choisissait les photos et les témoignages. Il était 2h du mat et je l’ai fait à distance, c’était très compliqué » a confié Jean-Marc Généreux.

Un grand moment d’émotion pour le juré de « Danse avec les Stars » que vous pouvez retrouver en vidéo sur TF1+. Le livre de Jean-Marc Généreux « Chaque pas est une leçon de vie » est disponible sur Amazon (livraison gratuite en point de retrait).



