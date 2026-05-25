Roland Garros : suivre Rinderknech / Rodionov en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Roland Garros tennis – Rinderknech / Rodionov en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce matin. Seconde journée du tournoi de tennis de Roland Garros ce lundi 25 mai 2026. Le français Arthur Rinderknech affronte l’autrichien Jurij Rodionov .





A suivre ce matin à partir de 11h, sur le court Suzanne Lenglen sur france.tv.







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Arthur Rinderknech ouvre sa campagne de Roland-Garros ce matin sur le Court Suzanne-Lenglen face à l’Autrichien Jurij Rodionov, issu des qualifications. Désormais installé dans le top 25 mondial, le Français arrive à Paris avec un nouveau statut à assumer et l’ambition de franchir un cap Porte d’Auteuil, lui qui n’a encore jamais dépassé le deuxième tour du tournoi.

Face à lui, Rodionov tentera de surfer sur la confiance acquise lors des qualifications pour bousculer le Français. Les deux hommes se connaissent bien et se sont déjà affrontés sur terre battue, avec un avantage pour Rinderknech dans les confrontations directes. Porté par le public parisien, le Tricolore devra toutefois se méfier du gaucher autrichien, capable de faire déjouer ses adversaires dans les longs échanges.



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Rinderknech / Rodionov en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision dès 11h.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Rinderknech / Rodionov, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce matin.