La députée vendéenne Béatrice Bellamy est décédée à l’âge de 59 ans



Publicité





La classe politique est en deuil. Béatrice Bellamy, députée Horizons de la deuxième circonscription de la Vendée, est décédée dimanche 24 mai 2026 à l’âge de 59 ans des suites d’un cancer.











Publicité





L’annonce a été faite ce lundi par son équipe parlementaire dans un communiqué précisant que l’élue s’est éteinte « entourée de ses proches ». Élue à l’Assemblée nationale en 2022 puis réélue lors des législatives anticipées de 2024, Béatrice Bellamy était une figure engagée de la vie politique vendéenne.

Originaire de Vendée, elle avait consacré une grande partie de sa carrière aux questions de santé, de sport et d’éducation. Ancienne cadre dans l’industrie pharmaceutique, elle s’était également investie localement à La Roche-sur-Yon, notamment autour de la lutte contre le cancer du sein avec l’événement solidaire « La Joséphine ».

Au sein de l’Assemblée nationale, la députée Horizons s’était aussi engagée contre les violences dans le sport, participant notamment au lancement de la plateforme « Balance ton sport ».



Publicité





De nombreux hommages ont afflué après l’annonce de sa disparition. Le président du parti Horizons, Édouard Philippe, a salué « une députée courageuse » dotée « d’une générosité rare ». La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a, elle, évoqué « une femme de conviction et d’humanité ».

Un hommage doit être rendu prochainement à l’Assemblée nationale.