Tout le monde veut prendre sa place : Vincent frôle l’élimination, que s’est-il passé ? (25 mai 2026)

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On peut dire que Vincent s’est fait très peur ce lundi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion est passé tout prêt de l’élimination alors qu’il se croyait à l’abris !


Tout le monde veut prendre sa place : Vincent frôle l'élimination, que s'est-il passé ? (25 mai 2026)
Capture FTV


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En effet, Vincent estimait les points de son adversaire en finale à 17 points mais ce dernier a fait 19 points, contre 20 pour le Champion ! Tout s’est joué sur l’ultime question, si son adversaire avait bien répondu il battait Vincent et il y aurait eu négociation !

Vincent s’en sort donc in-extremis aujourd’hui et remporte 1900 euros supplémentaires, soit un total de gains à 289 500 euros.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Vincent, 221 victoires, 289.500 euros (depuis septembre 2025)
2 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)
3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)
4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)
5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)
6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)
7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)
8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)
9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)
10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)


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Tout le monde veut prendre sa place du 25 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 25 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

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