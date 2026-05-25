Roland Garros : suivre Wawrinka / De Jong en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Roland Garros tennis – Wawrinka / De Jong en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer en ce début d’après-midi. Le jour 2 du tournoi de tennis de Roland Garros se poursuit ce lundi 25 mai 2026. Le suisse Stan Wawrinka, qui joue son dernier Roland Garros, affronte le hollandais Jesper De Jong.





A suivre cet après-midi vers 13h, sur le court Simone Mathieu sur france.tv.







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Stan Wawrinka retrouve aujourd’hui les courts de Roland-Garros pour l’un des derniers grands rendez-vous de son immense carrière, face au Néerlandais Jesper De Jong sur le Court Simonne-Mathieu. Sacré Porte d’Auteuil en 2015, le Suisse de 41 ans dispute son ultime saison sur le circuit et continue de susciter une immense ferveur auprès du public parisien. Face à lui, De Jong, joueur accrocheur et solide du fond du court, tentera de profiter de sa fraîcheur physique pour faire vaciller l’ancien vainqueur du tournoi.

Malgré son expérience et son incroyable revers à une main, Wawrinka devra gérer l’intensité des longs échanges sur terre battue face à un adversaire en pleine progression. Mais dans l’atmosphère toujours particulière de Roland-Garros, le Suisse espère encore faire parler sa puissance et son charisme pour offrir un nouveau moment fort au public français, très attaché à l’un des joueurs les plus marquants de sa génération.



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Wawrinka / De Jong en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision vers 13h.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Wawrinka / De Jong, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce matin.