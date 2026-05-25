« Ça commence aujourd’hui » du 25 mai 2026 : l’émission de Faustine Bollaert déprogrammée, quand sera-t-elle de retour ?

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Les fidèles de « Ça commence aujourd’hui » vont devoir patienter plusieurs jours avant de retrouver leur rendez-vous quotidien. En raison de la diffusion du tournoi de Roland-Garros sur les antennes de France Télévisions, l’émission présentée par Faustine Bollaert est déprogrammée dès ce lundi.


« Ça commence aujourd’hui » du 25 mai 2026 : l’émission de Faustine Bollaert déprogrammée, quand sera-t-elle de retour ?
© Nathalie GUYON – FTV


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Comme chaque année pendant la quinzaine parisienne, France Télévisions bouleverse sa grille des programmes afin de laisser une large place aux rencontres du célèbre tournoi de tennis. Conséquence : aucun numéro inédit ni rediffusion de « Ça commence aujourd’hui » ne sera proposé durant toute la compétition.

Les téléspectateurs retrouveront ainsi les témoignages et débats de l’émission seulement à partir du lundi 8 juin, date de son retour à l’antenne sur France 2.

En attendant, les après-midis de la chaîne seront entièrement consacrés aux matchs de Roland-Garros, avec les plus grandes stars du tennis mondial attendues sur la terre battue parisienne.


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