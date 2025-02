Enquête Exclusive du 2 février : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 2 février 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit avec pour thème « Français de Daech en Syrie, bombe à retardement ou génération perdue ? ».





Enquête Exclusive du 2 février 2025 : votre émission en résumé

Avec la chute de Bachar el-Assad et l’arrivée au pouvoir des islamistes d’HTS, la Syrie se trouve à un tournant décisif. Au nord-est du pays, les forces kurdes font face à un défi de taille : la gestion de 60 000 détenus affiliés à l’État islamique, une véritable bombe à retardement aux yeux de nombreux pays occidentaux. Parmi eux, hommes, femmes et enfants sont enfermés dans des camps-prisons et des centres de déradicalisation, dont plusieurs ressortissants français. Il y a une décennie, environ un millier d’entre eux avaient rejoint le califat de Raqqa.

Les caméras d’Enquête Exclusive ont pu pénétrer exceptionnellement dans les camps d’Al-Hol et Al-Roj, où nombre de femmes de djihadistes vivent encore dans l’espoir d’un retour de Daech. Nos journalistes y ont rencontré la veuve et la belle-sœur de Fabien Clain, l’homme qui a revendiqué les attentats du 13 novembre 2015. Un témoignage rare, aux propos inquiétants.



Notre équipe a également interrogé Adem Clain, fils de Fabien Clain, qui affirme avoir pris ses distances avec le passé de ses parents. Arrivé en Syrie à l’âge de 12 ans, il est aujourd’hui détenu dans une prison de haute sécurité, où il se dit victime de son ascendance terroriste. Jugé perturbateur et potentiellement dangereux par les autorités kurdes, il a été transféré loin des autres adolescents du centre de déradicalisation d’Orkesh.

Là-bas, de jeunes Français, fils de djihadistes, attendent leur rapatriement depuis des années. Arrivés enfants en Syrie, certains ont été instrumentalisés par l’État islamique, apparaissant dans des vidéos de propagande glaçantes, armes à la main. Surnommés les « lionceaux du Califat », ils étaient promis à devenir la prochaine génération de terroristes et ont, pour certains, combattu avant même leurs 15 ans. Aujourd’hui adolescents, ils portent les séquelles physiques et psychologiques de la guerre, marqués par les combats et les bombardements.

Deux avocats français, Marie Dosé et Matthieu Bagard, se battent pour leur rapatriement en France, sans succès jusqu’à présent. Malgré une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en 2022 pour manquement à la protection des enfants retenus en Syrie, seuls 52 femmes et enfants de djihadistes ont pu être rapatriés à ce jour.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.