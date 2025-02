Envoyé Spécial du 27 février : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 27 février 2025 : les reportages

Ruineuses églises en ruine !

846 millions d’euros ont été collectés pour restaurer Notre-Dame de Paris. Mais combien ont été consacrés à l’entretien des 5 000 églises menacées de ruine dans les petites communes ?

Depuis la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, 41 000 édifices religieux sont sous la responsabilité des communes françaises. Les trois-quarts d’entre eux se situent dans des localités de moins de 3 500 habitants. Face à des coûts d’entretien et de restauration qui explosent, comment ces villages parviennent-ils à préserver leur patrimoine et ces clochers emblématiques de leur identité ?

De la Normandie au Béarn, des Alpes au Gers, les équipes d’Envoyé spécial sont allées à la rencontre de ces habitants qui n’hésitent pas à donner de leur temps et de leur argent pour sauver leur église, véritable cœur de leur commune.

Les lotos font carton plein

Chaque week-end, des centaines de lotos sont organisés partout en France. Bien loin d’attirer uniquement les retraités, ils sont devenus une sortie incontournable du samedi soir pour toutes les générations. En famille ou entre amis, les participants viennent tenter leur chance pour remporter un appareil à raclette, un panier garni, un robot ménager ou encore des bons d’achat pour les supermarchés.

Jamais les lotos n’avaient connu un tel engouement. Avec la crise du pouvoir d’achat, ils représentent aussi une ressource précieuse pour de nombreuses associations confrontées à la baisse des subventions publiques. Certains animateurs professionnels fédèrent une véritable communauté de joueurs, prêts à parcourir des centaines de kilomètres chaque semaine. Entre rêve de gros lot et simple plaisir d’être ensemble, ces soirées sont devenues un rendez-vous convivial incontournable.



Israël : Les Bibas, de l’espoir au désespoir

Leurs visages avaient ému le monde entier. En Israël et bien au-delà, chacun espérait leur libération. Mais Shiri Bibas et ses deux enfants, Kfir et Ariel, 8 mois et demi et 4 ans au moment de leur enlèvement par le Hamas lors de l’attaque terroriste du 7 octobre 2023, sont morts. Le groupe armé palestinien a rendu leurs corps à Israël la semaine dernière.

Alors que leurs funérailles auront lieu mercredi, les équipes d’Envoyé spécial suivaient depuis un an et demi l’insupportable attente de leurs proches, entre espoir et désillusion, manifestations de soutien et colère. Il y a un mois encore, l’équipe d’**Envoyé spécial** était avec eux pour ce qui aurait dû être l’anniversaire de Kfir, le plus jeune – un anniversaire qu’il ne fêtera jamais.

Coloniser Gaza ? L’objectif assumé de certains Israéliens

Chaque semaine, des centaines d’Israéliens installent des campements aux abords de Gaza, affichant un message explicite sur leurs drapeaux et leurs véhicules : « Gaza est à nous ».

Minoritaire en Israël, ce mouvement extrémiste, composé en grande partie de colons venus de Cisjordanie, bénéficie pourtant de soutiens influents jusque dans les hautes sphères de l’État. Envoyé spécial a suivi Hadar et ses huit enfants, persuadée que l’enclave palestinienne est sa « terre promise », ainsi qu’Amos, qui estime que Gaza doit « revenir au peuple juif » et observe sa destruction avec un télescope aux côtés de ses sept enfants. L’émission a également enquêté au sein d’une agence immobilière qui élabore déjà des plans pour reconstruire sur les ruines de Gaza une station balnéaire israélienne, une idée récemment évoquée par Donald Trump.