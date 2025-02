Ici tout commence du 27 février : Léo sur le choc, il surprend Maya et Malik qui... (résumé + vidéo épisode 1121 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 27 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1121 – On peut dire que Léo n’est pas au bout de ses surprises ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Alors qu’il pense que Maya et Malik ont rompu et qu’il décide de faire un pas vers Maya, il surprend une conversation qui le glace…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 27 février 2025 – résumé de l’épisode 1121

Alors que Pénélope et Souleymane s’entraînent ensemble, Malik les rejoint, en quête de conseils. Frustré par l’attitude désinvolte de sa petite amie à son égard, il a décidé de prendre du recul avec Maya. Il explique à ses amis qu’elle n’a rien fait pour le retenir. Désorienté, Malik s’interroge : leur relation est-elle réellement en train de toucher à sa fin ?

Mais plus tard, alors que Maya et Malik se sont finalement retrouvés, Léonard surprend une conversation entre eux qui le glace… De son côté, Olivia attise les tensions. Et au sein du master, Enzo reçoit tous les honneurs, agaçant Rose…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Carla et Coline font une découverte choc ! (vidéo épisode du 3 mars)

Ici tout commence du 27 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.