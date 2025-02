Ici Tout Commence spoiler : que cache Teyssier ? Carla et Bérénice choquées (vidéo épisode du 5 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Que cache Teyssier dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Carla et Bérénice vont être sous le choc du comportement d’Emmanuel qui va se montrer… gentil !











Publicité





Teyssier aurait-il décidé de commencer l’année 2025 sous un nouveau jour ? Depuis quelques jours, le directeur de l’institut met un point d’honneur à se montrer plus doux et bienveillant. Entre les petits surnoms affectueux qu’il donne à ses pâtisseries et les encouragements adressés à Carla et Bérénice, il est méconnaissable ! Plus de cris, plus de piques acerbes, plus d’insultes… Que se passe-t-il ? Carla et Bérénice ne le reconnaissent plus et s’étonnent de cette soudaine gentillesse…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Romain perd le contrôle, Jasmine dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 3 au 7 février 2025)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1105 du 5 février 2025, Teyssier choque Carla et Bérénice

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.