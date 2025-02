« La star disparue » : votre téléfilm inédit ce 18 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La star disparue » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 18 février 2025 – C'est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd'hui, il s'intitule « La star disparue ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La star disparue » : l’histoire, le casting

Jess, réceptionniste au Gabble Inn, un petit hôtel de charme en perte de vitesse, est une fervente admiratrice de l’influenceuse Amanda Jane. Sur les conseils de son petit ami Robbie, elle décide d’inviter cette dernière à séjourner gratuitement à l’hôtel afin de lui redonner de la visibilité. À sa grande surprise, Amanda Jane accepte, et son séjour s’avère être un véritable succès. Grâce à ses nombreuses publications, le Gabble Inn connaît un regain de popularité. Cependant, le jour de son départ, l’influenceuse disparaît mystérieusement. Personne ne l’a vue quitter l’hôtel, et son silence inhabituel sur les réseaux sociaux inquiète Jess. Peu après, l’inquiétude se transforme en véritable drame : la femme de ménage de l’établissement est retrouvée assassinée dans l’une des chambres.



Avec : Kyla Nova (Jess), Allen Williamson (Robbie), Ashley Brinkman (Amanda Jane), Carolla Parmejano (Jaclyn)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le déshonneur d’une miss ».

« Le déshonneur d’une miss » : l’histoire et le casting

Pour financer ses études et aider sa mère, Emilia, à ouvrir son spa, Sophie décide de participer avec elle à un concours de beauté mère-fille. Leur aventure les met sur la route d’Adeline, la fille d’une ancienne reine de beauté, prête à tout pour satisfaire les exigences de sa mère, quitte à tuer. Contre toute attente, les débutantes Sophie et Emilia se hissent parmi les favorites du concours. Mais l’événement prend une tournure tragique lorsqu’un des juges est assassiné. Face à la menace qu’Adeline représente, Sophie et Emilia reçoivent l’aide inattendue de Lilliana, la fille d’Adeline, et de Darcy, une concurrente sous son emprise. Ensemble, elles tenteront de percer à jour les sombres desseins d’Adeline avant qu’il ne soit trop tard.

Avec : Gina Simms (Adeline Bordeaux), Brittney Q. Hill (Emilia Connors), Summer Monet (Sophie Connors), Rachel Walters (Lilliana Bordeaux)