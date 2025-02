Les Q d’or 2025 : tout le palmarès

Publicité





Les Q d’or 2025, le palmarès – C’est ce soir que Yann Barthès et toute l’équipe de « Quotidien » ont remis ses trophées de l’année lors d’une soirée spéciale sur TMC. Les Q d’or 2025 ont été remis et on vous propose de découvrir le palmarès.











Publicité





Cinéma, sport, humour, musique, littérature. Toutes les femmes et les hommes qui ont marqué l’année étaient réunis sur le plateau pour un QUOTIDIEN exceptionnel.

Le palmarès des « Q d’Or 2025 »

Le « Q d’Or 2025 du Meilleur Flm » : « Un p’tit truc en plus » Artus

Le « Q d’Or 2025 de l’Actrice » : Alice Belaïdi dans « Un p’tit truc en plus »

Le « Q d’Or 2025 du l’Acteur : Pierre Niney dans « Le comte de Monte-Cristo »

Le « Q d’Or 2025 de la Chanteuse » : Santa

Le « Q d’Or 2025 de l’Humoriste » : Paul Mirabel

Le « Q d’Or 2025 de l’Humoriste » : Alison Wheeler

Le « Q d’Or 2025 des Révélations » : Mallory Wanecque et Malik Frikah dans « L’amour ouf »

Le « Q d’Or 2025 du Champion » : le surfeur Kauli Vaast

Le « Q d’Or 2025 du Phénomène Télé » : Emilien des 12 coups de midi

Le « Q d’Or 2025 de la Série » : Culte

Le « Q d’Or 2025 du Roman » : Gaël Faye pour son livre « Jacaronda »

Le « Q d’Or 2025 de l’Essai » : Salomé Saqué pour son livre « Résister »

Le « Q d’Or 2025 du Spectacle » : « La Haine »

Et si vous avez manqué la cérémonie des Q d’or 2025, l’émission est disponible en replay sur TF1+



Publicité