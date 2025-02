Plus belle la vie spoiler : Elsa Morel morte ? Boher et Samuel font une découverte choc (18 février 2025)

Publicité





Darius Kassian a piégé et enlevé Elsa Morel dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode du mardi 18 février 2025, alors que Léa interroge Jean-Paul sur sa visite chez Elsa, il comprend que le jeune femme a été piégée…











Publicité





Avec Patrick, ils foncent sur place mais il est trop tard : Elsa Morel a disparu. Ils découvrent la porte de son appartement entrouverte et son téléphone portable est à l’intérieur ! Mais ça ne suffit pas à la juge, qui refuse de les laisser perquisitionner chez Darius !

Et sur le parking de l’hôpital, au même emplacement que la voiture du jour où Boher a surpris Kassian, une nouvelle voiture volée. Avec Samuel, ils découvrent à l’intérieur du coffre ce qui ressemble à un corps dans une couverture ! En réalité c’est un polochon avec un mot sur lequel est écrit « pas de corps, pas de crime ».

Avec tout ça, Jean-Paul a oublié que Léa avait rendez-vous avec son cancérologue… Une terrible nouvelle attend Léa : sa chimio n’a pas fonctionné !



Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un grand retour, une disparition, les résumés jusqu’au 28 février 2025