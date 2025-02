« Les 7 femmes de mon mari » : votre téléfilm inédit ce 17 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les 7 femmes de mon mari » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 17 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Les 7 femmes de mon mari ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les 7 femmes de mon mari » : l’histoire, le casting

Maggie Baker est sous le choc en découvrant qu’une autre femme affirme être l’épouse de son mari, Alan. D’abord rivales, elles finissent par s’allier à d’autres conjointes trompées pour faire éclater la vérité et récupérer l’argent qu’il leur a dérobé.



Avec : Kristi Murdock (Maggie Baker), Christina Licciardi (Pam), Kylie Delre (Kristin), Nathan Lee (Max)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Jamais sans ma soeur ».

« Le vrai visage de mon mari » : l’histoire et le casting

Après un magnifique mariage, Sarah et Kevin s’installent dans leur nouvelle maison, à proximité de l’hôpital où Kevin, chirurgien, vient de prendre la tête du service de cardiologie. Tandis que Sarah devient enseignante remplaçante dans une école voisine, elle fait la connaissance de leur jardinier, Monsieur Lasky. Mais sa santé la préoccupe : souffrant de problèmes cardiaques, elle suit un traitement que Kevin l’encourage à prendre scrupuleusement, bien que ces comprimés semblent provoquer d’étranges cauchemars. Son mari lui offre également des bijoux et des vêtements, insistant pour qu’elle les porte, et lui suggère de changer de coiffure. Peu à peu, ses accès de colère deviennent plus fréquents, et Sarah commence à s’interroger sur son véritable visage.

Avec : Haylie Duff (Sarah), Ty Olsson (Kevin), Magda Apanowicz (Jolene), Karen Holness (Darlene), Rekha Sharma (La détective Ruthers)