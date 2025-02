« Qui veut être mon associé ? » du 12 février 2025 : les entrepreneurs ce soir sur M6

Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 12 février 2025





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







« Qui veut être mon associé ? » du 12 février 2025, les entrepreneurs de ce soir

MAJU

Maju réinvente l’alimentation équilibrée avec son bol breveté et son application dédiée à la perte de poids. Grâce à une approche intuitive, elle simplifie le quotidien de ceux qui souhaitent mieux manger. Julien et Matthias, loin d’être prédestinés à l’entrepreneuriat, ont su transformer leur idée en succès. Désormais, ils recherchent un accompagnement pour pérenniser leur croissance.

SKWHEEL

Pionnière de la sportech, Skwheel dévoile les premiers skis électriques au monde, une innovation qui réinvente la mobilité douce et les sensations de glisse. Après huit ans de R&D, six brevets et d’innombrables tests, Skwheel permet de skier sur tous types de terrains – routes, sentiers, montagnes ou plages. Plus qu’un simple engin technique, c’est une nouvelle façon d’explorer, alliant performance et respect de l’environnement. L’entreprise finalise l’industrialisation de ses modèles à Honfleur, avec des premières livraisons prévues au premier semestre 2025.



MAISON M

Maison M révolutionne la beauté avec un rouge à lèvres innovant et breveté, qui réunit trois teintes personnalisées dans un seul tube pour un maquillage sur mesure. Grâce à son intelligence artificielle, chaque femme peut trouver la nuance parfaite en fonction de sa carnation et de sa personnalité. Fabriqué en France, ce rouge à lèvres vegan allie longue tenue, hydratation et éthique, tout en étant rechargeable pour une consommation plus responsable.

NAALI

Naali remet le safran, l’épice la plus rare et précieuse, au cœur du bien-être avec des solutions naturelles contre le stress, les troubles du sommeil, la ménopause et le syndrome prémenstruel. Issu des hautes steppes afghanes, ce « trésor rouge » est désormais accessible à tous, dans le respect de son terroir et de ses producteurs. Sur le plateau de QVEMA, l’équipe, accompagnée de leur mentor Jean-Michel Aulas, espère convaincre les investisseurs et concrétiser son rêve.

OPS CLEAN

OPS Clean révolutionne la lessive avec un seul sachet durable, écologique et économique, capable d’assurer jusqu’à 350 lavages. Grâce à une formule naturelle à base de magnésium purifié, il optimise l’eau pour un nettoyage impeccable, sans résidus toxiques pour les vêtements ou l’environnement. Fondée par Jean-Baptiste et Marc, l’entreprise s’engage à proposer des alternatives ménagères saines, durables et accessibles, pour un quotidien plus respectueux de la planète et du budget des foyers.

TI3RS

TI3RS est la première application mobile dédiée aux parents séparés dans un contexte de violences conjugales, offrant un cadre sécurisé pour des échanges apaisés. Imaginée par Eva Ngallé après une expérience personnelle douloureuse, cette initiative vise à réduire le harcèlement et les violences subies par de nombreuses femmes. Son ambition : offrir un outil concret pour protéger et soutenir celles qui en ont le plus besoin.

« Qui veut être mon associé ? », rappel de la présentation de la saison 5

Véritable tremplin pour les entrepreneurs, l’émission leur permet de présenter leur produit, leur vision et leur ambition face à des investisseurs aguerris, prêts à écouter, conseiller et, peut-être, s’engager à leurs côtés. Aux côtés des figures emblématiques du programme – Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Kelly Massol et Anthony Bourbon – trois nouveaux investisseurs font leur entrée cette saison : Alice Lhabouz, Jean Michel Karam et Julian Jacob.

Pour les participants, l’enjeu est majeur : persuader ces experts du potentiel et de l’impact de leur projet afin de transformer leur rêve en réalité.

