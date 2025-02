« Qui veut être mon associé ? » du 5 février 2025 : les entrepreneurs ce soir sur M6

Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 5 février 2025 – Ce soir à la télé, M6 lance la saison 5 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de votre soirée.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming sur 6PLAY.







« Qui veut être mon associé ? », présentation de la saison 5

Véritable tremplin pour les entrepreneurs, l’émission leur permet de présenter leur produit, leur vision et leur ambition face à des investisseurs aguerris, prêts à écouter, conseiller et, peut-être, s’engager à leurs côtés. Aux côtés des figures emblématiques du programme – Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Kelly Massol et Anthony Bourbon – trois nouveaux investisseurs font leur entrée cette saison : Alice Lhabouz, Jean Michel Karam et Julian Jacob.

Pour les participants, l’enjeu est majeur : persuader ces experts du potentiel et de l’impact de leur projet afin de transformer leur rêve en réalité.

« Qui veut être mon associé ? » du 5 février 2025, les entrepreneurs de ce soir

Cette année encore, des entrepreneurs audacieux vont tenter de changer leur destin. Grâce à l’émission, ils auront l’opportunité de présenter leur projet et de saisir une chance unique d’obtenir le soutien financier et humain essentiel à la concrétisation de leur rêve.



THE SMILIST

The Smilist est né d’une ambition commune entre François, expert en cosmétique, sa mère Christiane, chirurgien-dentiste, et Ivan, directeur artistique spécialisé dans le secteur du soin et de la beauté. Leur mission : rééquilibrer le microbiote buccal grâce à des produits 100 % naturels. Fabriqués en France et certifiés BIO, leurs soins bucco-dentaires transforment l’hygiène quotidienne en un véritable moment de plaisir.

THE PHONE

À l’heure où de plus en plus d’enfants passent un temps considérable sur leur téléphone, il devient essentiel de modérer leur usage du numérique pour les reconnecter à l’essentiel : la vraie vie. The Phone est un téléphone à l’apparence d’un smartphone, mais sans internet ni réseaux sociaux, offrant ainsi une communication moderne sans risque d’addiction. Conçu par Maïlys, son fils Viktor et leur ami Marius, ce projet vise à protéger les enfants et les générations futures des dérives du digital.

TI3RS

Ti3rs est une application conçue par Eva, survivante de violences conjugales, pour lutter contre le harcèlement moral et scolaire. Elle propose un espace sécurisé aux parents victimes de violences post-séparation, garantissant une communication apaisée et fournissant des preuves exploitables juridiquement. En facilitant la gestion des messages et en réduisant la charge mentale, Ti3rs simplifie également les démarches légales grâce à un historique détaillé.

VIP

En France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap, dont 500 000 détiennent la Carte Mobilité Stationnement (CMS). Face au manque de places réservées aux PMR, Philippe Croizon et Thierry Garot ont créé VIP – Very Important Parking. Surnommée le “Waze de l’accessibilité”, cette application permet de repérer des places de stationnement et des lieux adaptés, comme des boulangeries, pharmacies, cinémas ou plages, simplifiant ainsi les déplacements des personnes handicapées et de leurs aidants.

BIOTEOS

Fondée par les ingénieurs Romain Dehnin et Romain Baheux, Bioteos lutte contre la pollution de l’air avec OXYLON, un purificateur innovant fonctionnant grâce aux microalgues. Conçue pour assainir aussi bien l’air des bouches de métro que des espaces intérieurs (cafétérias, crèches, EHPAD), cette technologie écologique, peu énergivore et durable, améliore la qualité de l’air tout en préservant l’environnement.

NAALI

Naali est une marque lyonnaise de compléments alimentaires à base de safran, reconnu pour ses bienfaits sur le bien-être mental et physique. Fondée par deux amis issus de milieux modestes, dont l’un, originaire d’Afghanistan, est passionné par cette épice, Naali exploite les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du safran pour réduire le stress et améliorer l’humeur.

