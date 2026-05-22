Star Academy : sortie du nouveau single de Jeanne « Tu restes là » (VIDÉO)

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Révélée au grand public lors de la dernière saison de la Star Academy, Jeanne poursuit désormais son aventure musicale avec la sortie de son nouveau single intitulé « Tu restes là ». Un titre très attendu par ses fans, qui marque une nouvelle étape dans la jeune carrière de l’artiste.











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Un second single pour confirmer

Avant même son passage au château de Dammarie-les-Lys, Jeanne s’était déjà fait remarquer grâce à « Respire fort », un premier single qui avait rencontré un joli succès sur les plateformes de streaming. Porté par une mélodie entêtante et une interprétation pleine d’émotion, le morceau avait rapidement trouvé son public et permis à la chanteuse de se constituer une solide communauté de fans.

Avec « Tu restes là », Jeanne confirme son univers sensible et moderne. Entre émotion et sincérité, ce nouveau titre met une nouvelle fois en avant sa voix singulière et son écriture personnelle. Un morceau qui pourrait bien suivre les traces du succès de « Respire fort » et s’imposer rapidement dans les playlists des amateurs de pop française.

Depuis la fin de la Star Academy, Jeanne multiplie les projets et semble bien décidée à transformer l’essai. Cette sortie pourrait ainsi marquer le début d’un nouveau chapitre prometteur pour la jeune artiste, qui continue de séduire un public toujours plus nombreux.



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Ecoutez « Tu restes là »