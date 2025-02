Un Si Grand Soleil spoiler : Claire fait une rencontre, Thaïs dit adieu à Liam (épisode du 28 février 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1588 du 28 février 2025 – Claire va faire une surprenante rencontre dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Claire va mal et fait carrément des hallucinations ! Dans la rue, elle voit Myriam et lui parle…











Myriam lui conseille de changer des choses dans sa vie pour aller mieux… En souvenir de son amie, Claire se retrouve à rentrer illégalement de nuit dans l’aquarium de Montpellier !

Et à l’aquarium, il y a… Dimitri ! C’est là que l’ex de Sabine fait ses travaux d’intérêt général. Il intercepte Claire mais quand elle lui explique qu’elle est adepte de l’urbex, il décide de ne pas prévenir la police et ils sympathisent…

Pendant ce temps là, Liam va être incarcéré. Il n’a pas parlé de Thaïs en interrogatoire et Thierry s’est débarrassé de son téléphone pour la protéger. Ironie du sort, Elise demande à Thaïs de conduire Liam jusqu’à la voiture pour son transfert ! Le coeur lourd, Thaïs accompagne Liam sans un mot. C’est des adieux silencieux pour les deux ex et le soir seule dans les vestaires, Thaïs craque et fond en larmes…



