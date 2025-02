C dans l’air du 25 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 245 février 2025, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 25 février : invités et le sommaire

⬛ ALAIN BAUER, Professeur de Criminologie au Conservatoire national des arts et métiers.

Il reviendra sur le procès du chirurgien Joël Le Scouarnec, accusé de viols et agressions sexuelles sur 299 enfants et sur les enjeux judiciaires et sociétaux de cette affaire.

⬛ Alors que le rapprochement entre les États-Unis de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine s’intensifie, Emmanuel Macron a été reçu ce lundi à la Maison-Blanche par son homologue américain. Cette rencontre, qui intervient trois ans jour pour jour après le début de l’invasion de l’Ukraine, a essentiellement porté sur les négociations d’un accord de paix, un dossier où l’Europe peine à se faire entendre.



Publicité





Si l’échange a été marqué par des sourires, des accolades et des poignées de main, la question centrale reste entière : comment mettre fin à la guerre en Ukraine ? Les deux dirigeants s’accordent sur la possibilité d’une trêve rapide, mais les divergences apparaissent ensuite. Emmanuel Macron insiste sur la nécessité d’éviter une « capitulation » de Kiev et entrevoit un « chemin commun » avec Donald Trump, notamment sur la mise en place de garanties de sécurité européennes, voire le déploiement d’une force d’observation. Selon lui, cet engagement est crucial pour dissuader Moscou d’une nouvelle attaque : « Le fait que des Européens soient prêts à s’engager sur ces garanties de sécurité et que les États-Unis clarifient leur position de soutien représente pour moi un tournant », a-t-il déclaré. Pourtant, Donald Trump est resté silencieux sur ce point. Fidèle à sa vision de la « diplomatie transactionnelle », il semble davantage préoccupé par un futur accord avec l’Ukraine sur l’exploitation de ses ressources en terres rares et minerais. Il a d’ailleurs annoncé la prochaine venue de Volodymyr Zelensky à Washington.

Mais quelles sont réellement les intentions de Donald Trump pour l’Ukraine et l’Europe ? Lundi, les États-Unis ont surpris en s’alliant avec la Russie lors de votes inédits à l’ONU sur le conflit ukrainien. Ce revirement stratégique marque une rupture avec la politique de soutien à Kiev menée sous l’administration Biden. Certains y voient un tournant dans la guerre, d’autres une redéfinition des équilibres diplomatiques mondiaux. En Allemagne, Friedrich Merz estime désormais indispensable que l’Europe développe ses propres capacités de défense, allant jusqu’à évoquer une coopération nucléaire avec Paris et Londres. De son côté, la Pologne renforce son armée, tandis que les pays baltes – Lettonie, Lituanie et Estonie – intensifient leurs préparatifs, redoutant une future offensive russe.

Au même moment, Vladimir Poutine a fait une apparition surprise à la télévision russe, coïncidant avec la conférence de presse de Trump et Macron. Il a rappelé que la Russie possède elle aussi des réserves stratégiques de terres rares et s’est dit prêt à conclure des accords avec Washington sur ce sujet. Il a réitéré ses critiques à l’égard de Volodymyr Zelensky et appelé à un changement de régime à Kiev, saluant l’approche « rationnelle » de Donald Trump sur la question ukrainienne.

Aux États-Unis, l’attelage Trump-Musk rencontre ses premières turbulences. Le Pentagone et plusieurs agences fédérales, dont le FBI, ont refusé de répondre aux courriels envoyés sous forme d’ultimatum par Elon Musk, conseiller de Donald Trump, exigeant des fonctionnaires qu’ils justifient leurs activités. Une affaire qui pourrait encore fragiliser l’administration en place.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 25 février 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.