Un Si Grand Soleil spoiler : Flore face à la vérité sur Damien, Elisabeth alerte Becker (épisode du 19 février 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1581 du 19 février 2025 – La vérité sur Damien va enfin éclater dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Ludo a partagé ses découvertes avec Elisabeth, celle-ci décide de tout dire à Becker.





La police découvre alors que sur le lieu où Damien est censé avoir été abattu, il n’y a que des traces de balle à blanc. Sa fausse mort était une mise en scène pour piéger Flore !







C’est au commissariat avec Clément qu’Elisabeth appelle les italiens. Elle assure que la rançon sera le soir même sur leur compte ! Mais l’italien a trouvé Elisabeth un peu trop sure d’elle au téléphone… Il s’inquiète, Damien lui assure qu’elle flippe trop pour ne pas payer.

L’appel est crypté, la police n’a pas de localisation. Mais Damien est vieux : il a compris que le vent tournait et va piéger ses propres complices ! Il rallume son téléphone avant de partir, prétextant aller retrouver un pote… En réalité, il reste dans sa voiture non loin de là. Il voit l’équipe de Clément arriver vers le lieu où Alain, Flore et Tiago sont retenus ! Damien prend la fuite tandis que la police arrête les italiens. Becker libère Alain, Flore et Tiago. Flore est sous le choc quand Clément l’informe que Damien est en vie et l’a manipulée !



Pendant ce temps là, Bertier décide d’agir avec Louis. Il lui annonce que s’il refuse la proposition de Muriel, il ne continuera pas d’être son comptable pour le voir foncer vers un naufrage ! Il met le doute dans l’esprit de Louis alors que Laurine lui présente sa mère, Catherine Laumière…

