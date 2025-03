C à vous du 4 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Suspension américaine de l’aide à l’Ukraine, plan de 800 milliards pour la défense européenne, droits de douane, avenir de la droite… L’ancien Premier ministre, Michel Barnier, est l’invité de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Panayotis Pascot pour le spectacle « Entre les deux » en tournée dans toute la France, en Suisse, au Canada et en Belgique



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef propriétaire du restaurant “La maison dans le parc” à Nancy (Meurthe-et-Moselle)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Joël Dicker pour son livre « La Très catastrophique visite du zoo » publié aujourd’hui chez Rosie & Wolfe; et Mélanie Doutey et Lucie Fagedet pour la mini-série « L’intruse » diffusée demain et le 12 mars à 21h10 sur France 2

