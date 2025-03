Un Si Grand Soleil spoiler : Sabine recadre Pablo, une nouvelle victime du tireur ! (épisode du 25 mars 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1605 du 25 mars 2025 – Sabine va devoir recadrer Pablo dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Sabine va découvrir des joints dans sa chambre…











Sabine décide de ne rien dire à Hugo pour ne pas envenimer les choses. Mais au lycée, elle prend le temps de recadrer Pablo. Elle lui explique que c’est mauvais pour lui et qu’elle ne dira rien à son père, mais elle lui interdit de fumer à la maison.

Et au lycée, Pablo retrouve Noura, qu’il avait abordé et dragué dans la rue il y a quelques semaines. Noura fait mine de ne pas le reconnaitre… Quant à Achille, il fait l’effort d’aller lui parler mais Pablo sait qui il est et comprend que c’est Hugo qui lui a demandé.

Pendant ce temps là, la police cherche toujours à identifier le tueur. Ils ne trouvent aucun lien entre le patron d’Engrais+ et le notaire. Et l’homme recommence : il tire sur un homme sur le point de recevoir la Légion d’Honneur !



