Un Si Grand Soleil spoiler : Hugo face à une nouvelle choc ! (épisode du 6 mars 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1592 du 6 mars 2025 – Hugo va se retrouver face à une nouvelle choc qui va bouleverser sa vie dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Hugo va apprendre que l’un des deux jeunes cambrioleurs est son fils !











Yann vient voir Hugo avec les résultats ADN. Ils ont retrouvé un ADN masculin qui matche à 50% avec celui d’Hugo. Ce dernier ne comprend pas, sa famille est loin de Montpellier. Mais pour Yann, il n’y a qu’une seule possibilité : c’est donc son fils ! Hugo encaisse le choc, cette nouvelle fait l’effet d’une bombe.

Pendant ce temps là, Johanna accepte finalement de remettre la lettre de Liam à Thaïs. Quand Thaïs vient la voir au cabinet, Johanna lui dit qu’il aurait pu utiliser leur relation pour sortir de prison, mais il a refusé. Elle pense qu’il doit beaucoup l’aimer ! Thaïs lit la lettre, Liam lui dit qu’il l’aime et qu’il n’a jamais voulu lui faire du mal. Thaïs est bouleversée, elle explique à Louis qu’elle est amoureuse et elle est prête à attendre sa sortie de prison ! Liam risque entre 3 et 5 ans de prison.

