Ça commence aujourd’hui du 4 mars 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 4 mars 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui dans le numéro inédit, Faustine Bollaert laisse la parole à des familles recomposées.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 4 mars 2025 à 13h55 « Familles recomposées : comment trouver l’harmonie ? » (inédit)

Cindy est sur le point de rompre avec son conjoint, car sa fille de 13 ans refuse l’idée d’une famille recomposée et insiste pour dormir avec sa mère. En quête de solutions, elle participera cet après-midi à l’émission de Faustine Bollaert sur France 2.

Et à 15h05 : « Hyperactivité, trouble de l’attention : comment en faire un atout ? » (rediffusion)

Le TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité) est de plus en plus reconnu et diagnostiqué. Grâce aux avancées dans la détection, des tests permettent aujourd’hui d’identifier ce trouble plus facilement. Pourtant, pour nos invités, le parcours vers un diagnostic a été particulièrement long. Charlotte, Liza et Laury sont sur notre plateau pour témoigner et partager leur expérience face à ces troubles avec lesquels ils doivent apprendre à vivre.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 4 mars 2025

Cindy est au bord de la rupture avec son conjoint car sa fille de 13 ans refuse qu’ils forment une famille recomposée, elle dort toujours avec sa mère. Cindy vient chercher de l'aide dans #CCA.

À 13h50 ! pic.twitter.com/7uUIhQMUc7 — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) March 4, 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.