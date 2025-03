« La petite fille sans nom » : votre téléfilm inédit ce 4 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La petite fille sans nom » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 4 mars 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « La petite fille sans nom ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« La petite fille sans nom » : l’histoire, le casting

Fiona, animatrice d’un podcast populaire sur les affaires criminelles, retourne dans sa ville natale lorsqu’un ami, Raphaël, un shérif à la retraite, lui propose de rouvrir un cold case. Quarante-deux ans plus tôt, le corps d’un nourrisson avait été découvert près d’un lac sans jamais être identifié. Mais l’enquête prend une tournure inquiétante lorsque Raphaël meurt dans des circonstances mystérieuses. Déterminée à faire éclater la vérité, Fiona découvre que l’ancien propriétaire du vignoble Holt abusait de ses employées, mettant ainsi en lumière un sombre passé.



Avec : Kabby Borders (Fiona Mitchelson), Beth Felice (Cécile Mitchelson), Brianna Butler (Daisy Watson), Adam Harper (Marcus Holt), Brian Childers (Raphaël Kelly)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le terrible secret de ma mère ».

« Le terrible secret de ma mère » : l’histoire et le casting

Lucy, une lycéenne de 17 ans, vit seule avec sa mère, Joanna, infirmière. Discrète mais apparemment bien intégrée, elle n’a qu’une seule amie et personne n’a franchi le seuil de sa maison depuis des années. Derrière cette façade, Lucy cache un lourd secret : sa mère souffre du syndrome de Diogène. Abandonnée par son père, son frère et sa sœur, elle est la seule à veiller sur Joanna et à maintenir une illusion de normalité. Mais alors qu’elle rêve d’étudier à New York, la responsabilité qui pèse sur ses épaules menace de compromettre son avenir. Parviendra-t-elle à s’en libérer ?

Avec : Melissa Joan Hart (Joanna), Lizzie Boys (Lucy), Wern Lee (Josh), Pavia Sidhu (Kaylie)