Ici Tout Commence spoiler : Rose sur le départ ? (vidéo épisode du 18 mars)

Ici tout commence spoiler – L’affaire Castelmont va laisser des traces pour Rose dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors que la directrice du master a été prête à tout pour protéger le secret de son amie Constance, elle s’est mis l’ensemble des jeunes chefs à dos… Et dans quelques jours, Rose se demande si elle est toujours légitime.











Rose pourrait-elle faire le choix de quitter le master et l’institut Auguste Armand ? Elle est déprimée et pense qu’elle s’est grillée auprès des étudiants du master. Heureusement, elle peut compter sur Marc. Il est convaincu que ça finira par se tasser. Et il assure à Marc qu’il est fier d’elle et qu’il est très amoureux !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1134 du 18 mars 2025, Rose n’a pas le moral

