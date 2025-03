C à vous du 13 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 13 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Ukraine : la Russie « soutient la trêve » mais avec des « réserves ». Pierre Levy, diplomate, ancien ambassadeur de France en Russie (2020-2024) est l’invité de C à vous

🔵 “Je suis une victime invisible” estime la fille de Gisèle Pelicot, Caroline Darian. Fondatrice de l’association “M’endors pas : stop à la soumission chimique”, elle nous parlera de son livre “Pour que l’on se souvienne” aux éditions JC Lattès.



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Benjamin Chrétien, chef de l’hôtel-restaurant “Les Hautes Roches”, à Rochecorbon (Indre-et-Loire)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Patricia Tourancheau, journaliste et écrivaine pour le livre “Rubrique faits divers” aux éditions du Seuil; Charlotte Le Bon pour la nouvelle saison de « The White Lotus » sur Max; et Jean-Pascal Zadi et Cindy Bruna pour le film “Prosper” en salle le 19 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 13 mars 2025 à 19h sur France 5.