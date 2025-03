Plus belle la vie spoiler : Nisma va-t-elle dire la vérité à la police ? Réponse ! (25 mars 2025)

Publicité





Nisma était en plein dilemme au sujet de Vadim aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Va-t-elle finalement dire la vérité à la police ? Dans l’épisode de demain, mardi 25 mars 2025, vous allez découvrir que Nisma a couvert Vadim en ne disant pas la vérité !











Mais Vadim est quand même arrêté par la police. En cause, son badge à la résidence qui a trahi le fait qu’il s’est absenté ce soir là. Il n’est rentré qu’à 23h30, son alibi ne tient donc plus. Et Samuel et Idriss comprennent qu’il a demandé à sa copine de mentir.

De son côté, Samuel est toujours bouleversé par la mort d’Alix et il cache quelque chose… Le soir après un dîner avec Jennifer et Véronique, sa mère, Samuel s’isole et met ses écouteurs pour regarder la vidéo d’une jeune femme… C’est à elle qu’Alix lui a fait penser !

Charles parle à Léa de la demande de Babeth et elle finit par accepter que sa mère fasse partie de l’équipe de son opération. Quant à Louis, il décide de parler franchement à Barbara…



