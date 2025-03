La meilleure boulangerie de France : qui a gagné en Isère et en Ardèche ? (résumé semaine du 3 au 7 mars)

Publicité





La meilleure boulangerie de France du 3 au 7 mars 2025 – La 7ème semaine de la saison 12 inédite de « La meilleure boulangerie de France » s’est achevée hier soir sur M6. Le jury, composé cette année de Michel Sarran, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais, a désigné la meilleure boulangerie de la semaine, qui représentera l’Isère et l’Ardèche.





Quelle boulangerie a gagné cette semaine ? Il s’agit de la boulangerie de Emmanuelle et François à Chambonas en Ardèche, que vous avez pu découvrir jeudi.

Pour cette 7ème semaine de la saison, le jury était en Isère et en Ardèche.



🔵 Lundi 3 mars, c’est la boulangerie de Maxence et Lorys en Ardèche qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,4/10 (8,5/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Mardi 4 mars, c’est la boulangerie de Pierre-Edouard et Agathe dans l’Isère qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,4/10 (8,5/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi 5 mars, c’est la boulangerie de Clément dans l’Isère qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,8/10 (8/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 10/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi 6 mars, c’est la boulangerie d’Emmanuelle et François en Ardèche qui a remporté la victoire avec l’incroyable moyenne de 9,4/10 (10/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Vendredi 7 mars, c’est la boulangerie de Pierre en Isère qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,8/10 (9/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).

A l’issue de cette 7ème semaine de compétition, le jury est ensuite passé aux délibérations finales pour désigner la meilleure boulangerie de la semaine, qui représentera l’Isère et l’Ardèche pour la grande finale nationale de la saison. Et ils ont annoncé leur verdict : c’est Emmanuelle et François en Ardèche qui est la meilleure de la semaine et poursuit donc la compétition ! On les retrouvera en finale à Paris.

Rendez-vous lundi pour débuter une nouvelle semaine en Picardie.

Pour cette 12e saison, Bruno Cormerais et Noëmie Honiat accueillent le chef étoilé Michel Sarran. Tous les trois seront à la recherche de LA meilleure boulangerie de France. Ce nouveau trio sera bluffé par les produits boulangers présentés, mais attention, le jury exigera des artisans-boulangers des produits très créatifs aussi alléchants que succulents ! Alors, quelle boulangerie les éblouira et remportera le titre de Meilleure boulangerie de France ?