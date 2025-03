Les 12 coups de midi du 10 mars : un cheval sur l’étoile mystérieuse, découvrez qui est derrière

Publicité





Les 12 coups de midi du 10 mars 2025, 527ème victoire d’Emilien – Nouvelle victoire d’Emilien ce lundi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Emilien s’est trompé sur le Coup de Maître et il n’a donc pas pu tenter sa chance face à l’étoile, où le dernier indice est particulièrement parlant !











Les 12 coups de midi du 10 mars, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Avec 3.000 euros remportés aujourd’hui, la cagnotte d’Emilien arrive au total de 2.118.166 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice commence à apparaitre : un cheval. Il s’ajoute aux précédents indices : un paysage de savane au Kenya, un gant de baseball, un jeu de cartes, une machine à écrire, un chapeau de cowboy, des jumelles avec écrit « CIA », et une voiture ancienne : une Ford Model T.

Derrière cette étoile, on est désormais certains qu’il s’agit de Robert Redford :

– Jumelles / CIA → Il joue un espion de la CIA dans « Les Trois Jours du Condor » (1975).

– Savane au Kenya → Il tient le rôle principal dans « Out of Africa » (1985), qui se déroule au Kenya.

– Gant de baseball → Il joue dans « Le Meilleur » (The Natural, 1984), un film sur le baseball.

– Jeu de cartes → Il est célèbre pour « L’Arnaque » (The Sting, 1973), un film sur des arnaqueurs qui manipulent des parties de cartes.

– Machine à écrire → Peut évoquer « Les hommes du président » (All the President’s Men, 1976), où il incarne un journaliste enquêtant sur le scandale du Watergate.

– Chapeau de cowboy → Il a joué dans plusieurs westerns, notamment « Butch Cassidy et le Kid » (1969).

– La Ford Model T → véhicule qui apparait dans « Out of Africa » (1985)

– Le cheval → il a joué en 1998 dans « L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux »

Noms déjà proposés : Gina Ortega, Billie Eilish, Emma Watson, Selena Gomez, Jean Reno, Kevin Costner



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 10 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+