Les Enfants de la Télé du 2 mars 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Les Enfants de la Télé du 2 mars 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 2 mars : les invités

Ce soir, dans l’émission « Les Enfants de la Télé » animée par Laurence Boccolini, cinq invités aux parcours variés partageront leurs anecdotes et souvenirs télévisuels. Voici une présentation de chacun d’eux :

🔵 Jimmy Mohamed

Né en 1987 à Courbevoie, Jimmy Mohamed est un médecin français qui s’est fait connaître en tant que chroniqueur et animateur de télévision. Après des études de médecine à l’université Paris Diderot, il s’est spécialisé en médecine générale. Il est notamment reconnu pour ses interventions pédagogiques sur des questions de santé dans diverses émissions télévisées et radiophoniques.



🔵 Christophe Licata

Originaire de La Ciotat, Christophe Licata est un danseur et chorégraphe français. Il a débuté la danse dès son plus jeune âge et s’est illustré dans plusieurs compétitions nationales et internationales. Depuis 2011, il est l’un des danseurs emblématiques de l’émission « Danse avec les stars » sur TF1, où il a accompagné de nombreuses célébrités sur le parquet.

🔵 Sloane

Sloane, de son vrai nom Chantal Richard, est une chanteuse française qui a connu le succès dans les années 1980 en duo avec Peter, notamment grâce au tube « Besoin de rien, envie de toi ». Depuis, elle poursuit une carrière solo et participe régulièrement à des émissions télévisées nostalgiques célébrant les années 80.

🔵 Constance

Constance est une humoriste et comédienne française révélée par l’émission « On n’demande qu’à en rire » sur France 2. Son humour piquant et son sens de la dérision lui ont permis de se faire une place sur la scène humoristique française. Elle se produit régulièrement sur scène et participe à diverses émissions de divertissement.

🔵 Marc Lavoine

Marc Lavoine est un chanteur et acteur français dont la carrière a débuté dans les années 1980. Il a enchaîné les succès musicaux avec des titres comme « Elle a les yeux revolver » ou « Le Parking des anges ». Parallèlement à la musique, il a mené une carrière d’acteur au cinéma et à la télévision, montrant une grande polyvalence artistique.

Ces cinq personnalités apporteront leurs expériences et leur bonne humeur à l’émission de ce soir, promettant des moments riches en souvenirs et en émotions.

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 2 mars 2025 à 18h10 sur France 2.