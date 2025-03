Audience TPMP : Cyril Hanouna en chute sur YouTube mercredi

Publicité





Depuis le lundi 3 mars 2025, « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP) a opéré une transition vers une diffusion 100% numérique, suite à l’arrêt de la chaîne C8. L’émission est désormais accessible sur des plateformes telles que YouTube et Dailymotion, ainsi que sur certaines box TV, notamment Canal+ (canal 29), SFR (canal 29), Free (canal 31), Orange (canal 80), et Bouygues (canal 64).





Cependant, cette transition semble s’accompagner d’une baisse notable des audiences sur YouTube. Les chiffres montrent une décroissance progressive : un pic à 280 000 vues lundi, suivi de 248 000 mardi, et seulement 171 000 mercredi.







Cette tendance suggère que les téléspectateurs privilégient les diffusions via les box TV, peut-être en raison d’une expérience utilisateur plus confortable ou d’une meilleure qualité de diffusion. Il est également possible que certains fidèles de l’émission ne soient pas encore familiarisés avec les nouvelles plateformes numériques, ce qui pourrait expliquer cette diminution des vues sur YouTube.

Rappelons que sur l’ensemble des supports, selon Médiamétrie, les audiences de TPMP sont bonnes mais en baisse entre lundi et mardi :

– lundi 1,292 million de téléspectateurs en moyenne (18h45-21h18)

– mardi 1,002 million de téléspectateurs en moyenne (18H45-21h13)



Qu’en sera-t-il mercredi ? Les audiences devraient être publiées dans quelques heures.