Pékin Express du 6 mars 2025 : l’épisode 8 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

« Pékin Express, la route des tribus légendaires » au programme TV du jeudi 6 mars 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 8 de « Pékin Express, la route des tribus légendaires ». Après l’élimination de Moâde et Ludovic la semaine dernière, les binômes arrivent en Afrique du Sud.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







Pékin Express du 27 février 2025, présentation de l’épisode 8

Pour cette 8e étape, direction un nouveau pays : l’Afrique du Sud ! Les candidats s’élanceront au cœur des majestueuses montagnes du Drakensberg, dans le nord du pays. Mais un événement exceptionnel viendra bouleverser la course : une tempête de neige, rarissime dans la région, recouvrira le paysage d’un manteau blanc, offrant une vision inédite de l’Afrique du Sud !

Autre rebondissement, la règle des équipes mixées fait son grand retour ! Les binômes seront séparés et reformés, créant des alliances inattendues et stratégiques. En soirée, les candidats vivront une immersion totale dans la culture zouloue : chaque équipe mixée devra trouver refuge auprès d’une famille de cette tribu emblématique, surnommée « le peuple du ciel ». Danse, rituels et musique rythmeront cette expérience unique.



Enfin, le Quiz Express fera son grand retour, ajoutant une dose de suspense et de tension à la course. Entre bonnes et mauvaises réponses, la compétition s’intensifiera à mesure que les équipes se rapprocheront de l’arrivée.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.