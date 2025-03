Pierre Garnier : son single « Adieu, nous deux » disque d’or !

Publicité





​Le single « Adieu, nous deux » de Pierre Garnier a été certifié disque d’or par le Syndicat National de l’Édition Phonographique (SNEP), récompensant ainsi son succès avec plus de 15 millions de streams. ​











Extrait de son premier album « Chaque seconde », le titre « Adieu, nous deux » a été accompagné d’un clip officiel dévoilé le 24 janvier dernier. Dans cette vidéo, Pierre Garnier partage l’écran avec l’actrice Lou Noérie (Demain nous appartient), illustrant les défis auxquels un couple est confronté face aux pressions extérieures. ​

Au-delà de son succès commercial, le clip a également servi une cause noble. Les objets du décor ont été mis en vente sur une plateforme en ligne, et les fonds récoltés ont été reversés à l’association « Imagine for Margo », qui soutient les enfants atteints de cancer, une cause chère à l’artiste. ​

Cette certification vient s’ajouter aux précédentes distinctions de Pierre Garnier. Après l’incroyable succès de son premier single « Ceux qu’on était », son premier album « Chaque seconde » a été certifié disque d’or en deux semaines, disque de platine en quatre mois, et double platine en huit mois. De plus, son duo avec M. Pokora, « Chaque seconde », a également été certifié disque de platine.



