Plus Belle La Vie du 19 mars 2025 : Barbara et Yolande en grand danger ! (résumé + extrait vidéo épisode 292 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 19 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 292 de PBLV – Yolande et Barbara vont se retrouver en grand danger cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que Lamory sent que Yolande lui échappe, il va décider de passer à l’action…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 mars 2025 – résumé de l’épisode 292

Barbara, en larmes, se confie à Jennifer sur son rendez-vous avec Mélusine. Le cœur brisé, elle ne comprend pas comment elle a pu en arriver là. Jennifer, quant à elle, pense que Mélusine manipule les gens en jouant avec leurs émotions et leur douleur. Elles réalisent qu’elles vont devoir annoncer à Yolande qu’elle a été dupée. Samuel fait irruption, poussant Barbara à s’éclipser. Curieux, il interroge Jennifer sur la situation, mais celle-ci élude le sujet et lui rappelle leur dîner avec Charles prévu pour ce soir.

Pendant ce temps, Yolande se sent soulagée en apprenant que les messages ne provenaient pas de Jocelyn. Honteuse de s’être laissé berner, elle écoute Barbara lui expliquer que les escrocs sont particulièrement habiles et qu’elle-même a failli tomber dans leur piège. Déterminée, Barbara veut les prendre en flagrant délit.



Publicité





Yolande décide alors de rendre sa broche à Mélusine, refusant tout contact avec Jocelyn par peur. Mélusine insiste pour qu’elle la garde, affirmant que cela les lie. Mais Yolande, inquiète pour sa santé, refuse catégoriquement et s’en va. Dès son départ, Mélusine contacte Antoine Lamory, l’informant que Yolande leur échappe. Il promet de régler la situation.

Barbara discute avec Louis, qui s’inquiète des risques qu’elle prend. Confiance en elle, elle lui assure qu’elle a tout sous contrôle et qu’elle prévoit d’installer des caméras. Avant de partir, Louis lui rend la voiture de Yaël. En la récupérant, Barbara est submergée par l’émotion. Troublé, Louis cherche à comprendre, et elle finit par évoquer la mort d’Abdel. Il tente de se rapprocher d’elle, mais Barbara lui confie qu’elle a encore besoin de temps.

Le soir, Samuel présente Jennifer à Charles et ils dînent ensemble. Au même moment, Yolande s’est assoupie sur le canapé quand des coups résonnent à la porte. Elle se réveille en sursaut, aperçoit une porte s’ouvrir seule et une lampe clignoter. Terrifiée, elle murmure qu’elle sait que c’est Lamory. Jennifer, de son côté, observe la scène sur les caméras de surveillance, tandis que Samuel lui demande d’ignorer son téléphone. Soudain, Lamory entre, vêtu comme Jocelyn. Affolée, Yolande tente d’appeler Barbara, mais celle-ci est déjà à terre…

De son côté, Luna retrouve Idriss au Pavillon des Fleurs et s’étonne qu’il ait pu entrer. Il explique qu’une simple carte lui a suffi, preuve que leur nouvelle serrure est inefficace. Agacée par son intrusion, Luna lui reproche son sans-gêne et lui demande de partir. Avant de s’éloigner, Idriss lui tend le numéro d’un ami capable de renforcer la serrure, ce qui surprend Luna.

Plus tard, Luna évoque Idriss avec Blanche, agacée par son audace. Blanche rappelle que, sans lui, elles n’auraient jamais récupéré leurs ordinateurs. Curieuse, elle interroge Luna sur son ressenti envers Idriss et devine qu’il ne la laisse pas indifférente. Luna rejette l’idée, soulignant leur différence d’âge.

De son côté, Luna retrouve Idriss devant le commissariat. Son ami est passé pour s’occuper de sa serrure, et elle souhaite lui offrir un verre en guise de remerciement. Alors qu’Idriss est absorbé par un dossier, Luna se ravise et décide de partir. Idriss la rappelle, taquinant son passé de repris de justice, avant de la rejoindre finalement au Mistral. Ils prennent un verre et le courant passe plutôt bien…

Pendant ce temps, Alix rend visite à Vadim à son cabinet. En difficulté financière, elle lui demande de l’aide, expliquant être interdit bancaire et risquer de perdre sa chambre. Elle évoque un plan nécessitant un apport de départ, mais Vadim s’inquiète des potentielles implications illégales. Alix insiste : elle a besoin de 300 euros et de son soutien. Malgré ses réticences, Vadim finit par accepter.

À la résidence, Apolline demande à Vadim pourquoi il n’est pas à son cabinet alors qu’elle a rendez-vous dans dix minutes. Interloqué, Vadim lui rappelle qu’il lui a envoyé un message pour annuler. Apolline insiste, mais Vadim, agacé, l’éconduit sèchement.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un nouveau, un couple se forme, les résumés jusqu’au 4 avril 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 19 mars 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.