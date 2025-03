Plus Belle La Vie du 20 mars 2025 : Barbara hospitalisée, Lamory et Mélusine en prison (résumé + extrait vidéo épisode 293 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 20 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 293 de PBLV – Barbara est hospitalisée d’urgence cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Lamory et Mélusine sont envoyés en prison.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 mars 2025 – résumé de l’épisode 293

Yolande ne se laisse pas intimider par Lamory et, dans un geste impulsif, lui lance les cendres de Jocelyn au visage ! Juste à temps, Samuel intervient pour stopper Lamory. Pendant ce temps, Jennifer et Yolande se précipitent vers Barbara. Le lendemain, à l’hôpital, Louis retrouve Jennifer au chevet de Barbara, toujours endormie mais sur le point de se réveiller. Rongée par la culpabilité, Jennifer regrette d’avoir abandonné Yolande pour éviter une dispute avec Samuel. Louis tente de la rassurer : grâce à elle, Lamory est enfin neutralisé, et Madeleine serait fière d’elle. Jennifer part alors pour le commissariat tandis que Louis reste auprès de Barbara.

Au cabinet médical, l’atmosphère est glaciale entre Thomas et Gabriel. Thomas, déterminé, annonce qu’il a vérifié : le bail est à son nom seul. Avec le soutien de son avocate, il exige que Gabriel quitte l’appartement sans tarder. Blessé, Gabriel concède sa défaite, acceptant de partir d’ici peu.



De son côté, Jennifer retrouve Yolande au commissariat. Patrick leur annonce qu’aucune enquête ne sera menée sur la mort de Madeleine, faute de preuves contre Lamory. Jennifer et Yolande insistent sur l’arnaque au viager et la complicité de Mélusine, mais Patrick leur rappelle que la justice doit suivre son cours et leur ordonne de ne pas intervenir.

De retour au commissariat, Lamory et Mélusine sont finalement placés en détention. Patrick informe Jennifer et Yolande que les images de surveillance prouvent la tentative de meurtre sur Yolande. Avec les preuves retrouvées, ils sont officiellement mis en examen. Mais Patrick reste inflexible et refuse de les féliciter.

Au Mistral, Ulysse et Alice discutent du divorce houleux entre Gabriel et Thomas. Alice avoue qu’elle est à l’origine de la découverte de la faille dans le bail. Tous deux réalisent qu’un divorce par consentement mutuel est désormais impossible… et, au fil de la conversation, prennent conscience qu’ils sont célibataires.

Pendant ce temps, à la résidence, Nisma s’inquiète de la disparition d’Alix. Elle interroge Vadim, qui ne semble pas alarmé malgré le fait qu’Alix ne réponde pas et que le vélo de Jules soit toujours là. Sans se préoccuper davantage, Vadim s’en va, laissant Nisma perplexe.

Au même moment, Thomas pousse l’humiliation plus loin : il jette les affaires de Gabriel par la fenêtre. Arrivant sur place, Gabriel tente d’expliquer qu’il avait une urgence, mais Thomas ne veut rien entendre.

Chez Jean-Paul et Léa, Lucie est intriguée par leur présence prolongée à la maison et exige des explications. Elle finit par comprendre la gravité de la maladie de Léa. Bouleversée, elle demande si elle risque de perdre une seconde maman… Jean-Paul, ému, lui assure que non, que la vie ne peut pas être aussi cruelle.

Pendant ce temps, Gabriel, hébergé chez Mirta, tente de se reconstruire. Elle l’observe avec inquiétude et s’interroge sur sa situation avec Thomas. Gabriel, lui, élude les questions en parlant d’un simple problème de plomberie.

Enfin, à l’hôpital, Louis veille toujours sur Barbara. Alors qu’il lui murmure une déclaration d’amour, Barbara ouvre enfin les yeux. Dans un souffle, elle le remercie, l’attire doucement vers elle… et l’embrasse.

VIDÉO Plus belle la vie du 20 mars 2025 – extrait vidéo

