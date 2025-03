Plus belle la vie spoiler : Barbara en larmes face à Mélusine qui... (18 mars 2025)

Publicité





Barbara et Jennifer vont découvrir que Yolande voit Mélusine demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 18 mars 2025, Jennifer remarque la broche de Yolande et elle fait le rapprochement avec celle de Madeleine…











Yolande se décide donc à tout raconter à Jennifer au sujet de la voyante qu’elle consulte depuis quelques jours. Pour y voir plus clair, Barbara décide de consulter Mélusine.

Dans le bureau de la voyante, Barbara est submergée par les émotions quand Mélusine évoque Abdel ! Elle ne prononce pas son prénom mais elle sait que le père de son fils est mort… Elle propose de l’aider à communiquer avec lui !

Barbara ressort totalement bouleversée… Comment Mélusine savait-elle autant de choses sur elle ? Barbara s’est-elle faite manipuler à son tour ?



