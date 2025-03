Plus belle la vie spoiler : Yolande disparait, le piège se poursuit (14 mars 2025)

Publicité





Les choses vont se compliquer pour Yolande demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 14 mars 2025, la mère de Babeth a disparu !











Barbara retrouve la porte de l’appartement ouverte avec personne à l’intérieur. Et Yolande est sur messagerie ! Barbara est très inquiète et alerte Jennifer alors que Yolande est retournée chez la voyante… Quand elles la retrouvent enfin, Yolande ne se souvient pas avoir laissé l’appartement ouvert et elle a un comportement étrange.

Le soir, alors que Yolande est seule dans l’appartement et parle avec Jocelyn, ça frappe à sa porte… Quand elle ouvre, il n’y a personne. Elle ferme à la clé et ça se met à tambouriner ! Yolande est terrifiée, convaincue que c’est Jocelyn qui communique avec elle ! Lamory est entrain de la piéger et ça semble bien fonctionner…

