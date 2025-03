Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Irlande / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Irlande / France en direct, live et streaming. La 4ème journée du tournoi des Six Nations débute cet après-midi avec le match entre l’Irlande et le XV de France.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 15h05 ce samedi 8 mars 2025. Coup d’envoi à 15h15.







Aujourd’hui à 15h15 l’Irlande affronte la France à l’Aviva Stadium de Dublin lors de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations. Ce match est crucial pour les deux équipes : l’Irlande vise un troisième titre consécutif, tandis que la France cherche à rebondir après sa défaite face à l’Angleterre.

Les Irlandais devront se méfier de Damian Penaud et Antoine Dupont, considérés parmi les meilleurs arrières du monde. Ce choc promet d’être intense et déterminant pour la suite du tournoi.



Les compositions des équipes

Le XV de départ de l’Irlande : 15. Hugo Keenan, 14. Jamie Osborne, 13. Robbie Henshaw, 12.Bundee Aki, 11. James Lowe ; 10. Sam Prendergast, 9. Jamison Gibson-Park ; 8. Caelan Doris (cap). 7. Josh Van der Flier. 6. Peter O’Manony ; 5. Tadhg Beirne, 4. Joe Mccarthy ; 3. Finlay Bealham. 2. Dan Sheenan, 1. Andrew Porter.

Remplaçants : 16. Rob Herring, 17. Cian Healy, 18. Tom Clarkson, 19. James Ryan, 20. Jack Conan, 21. Ryan Baird, 22. Conor Murray, 23. Jack Crowley

Le XV de départ de la France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Barassi, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Boudehent, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Guillard, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Gros

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Baille, 18. Aldegheri, 19. Meafou, 20. Auradou, 21. Jegou, 22. Jelonch, 23. Lucu

Irlande / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h05. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Irlande / France, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.