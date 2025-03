50mn Inside du 8 mars 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 8 mars 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 8 mars 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎤 L’événement – la tournée XXL de la Star Academy ⁣

La tournée Star Academy : des zéniths complets dans toute la France, comment Marine et les académiciens gèrent-ils la pression pour leurs premiers pas sur scène ?

🎢 En coulisses – la folie parcs aquatiques ⁣

Piscines géantes et toboggans futuristes, c’est le nouvel atout des parcs d’attractions. Pourquoi un tel engouement ?



Publicité





🎬 Le portrait – Pamela Anderson⁣

Rencontre exceptionnelle avec Pamela Anderson.

💿 La Story – Zaz

Alors qu’elle a fait son entrée comme coach dans « The Voice », retour sur sa chanson « Je veux ». Les secrets d’un succès que personne n’avait vu venir⁣. Comment cette chanteuse si singulière est devenue une star internationale ?

50mn Inside du 1er mars 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏝️ Le document – La Polynésie

Un paradis que l’on pense inaccessible : trop cher, trop loin. Et s’il était possible d’y passer des vacances à des prix raisonnables ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.